Toyota розповіла, скільки коштуватиме нова Toyota Crown

Компанія Toyota на початку 2023 року почне продавати оновлену Toyota Crown. У стандартній комплектації вона коштуватиме від 41 045 доларів.

Toyota Crown 2023 модельного року помітно відрізняється від свого духовного попередника седана Avalon. Вона отримала тільки гібридні двигуни, вищий дорожній просвіт та повний привід.

У стандартній комплектації є передні крісла з підігрівом, 19-дюймові колісні диски, два 12,3-дюймові дисплеї (сенсорний екран з новітньою інформаційно-розважальною системою Toyota та цифрова комбінація приладів), а також пакет активної безпеки Toyota Safety Sense 3.0.

У більш дорогій комплектації Limited сидіння оббиті шкірою, є світлодіодні фари, задні сидіння з підігрівом, аудіосистема JBL з 11 динаміками, датчики дощу та інше. Коштує така комплектація 47 000 доларів.

Гібридна силова установка складається з чотирициліндрового 2,5 л двигуна з циклом Аткінсона, eCVT, двох електромоторів та нікель-металогідридної батареї. У топовій комплектації Hybrid Max потужність такої силової установки складає 340 к.с., а автомобіль розганяється до 100 км/год за 5/7 секунд.

Toyota почне продавати оновлену Toyota Crown у січні-лютому 2023 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кросовер Toyota C-HR отримав дві нові версії.