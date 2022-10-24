Новий Dacia Sandero буде електромобілем

Dacia Sandero нового покоління, який з'явиться приблизно до кінця 2020-х років, отримає електричну силову установку. Про це розповів генеральний директор компанії Dacia Дені Ле Вот.

У Європі постійно посилюються вимоги щодо викиду шкідливих речовин автомобілями. З 2035 року у Євросоюзі взагалі хочуть заборонити продавати нові автомобілі із двигуном внутрішнього згоряння. Тому автовиробники переходять на "зелені" технології.

Й Dacia не виняток. У лютому 2023 року розпочнеться продаж Dacia Jogger з гібридним двигуном 1.6 E-Tech. У 2026 році цей агрегат замінить двигун 1.8 E-Tech.

Дені Ле Вот стверджує, що до кінця 2020-х років у продажу з'явиться Dacia Sandero з електричною силовою установкою. З чуток, у нього буде такий же електромотор ePT-100 kW, як у Renault R4 та R5. Але він не матиме літій-іонного акумулятора. Електричний Sandero отримає літій-залізо-фосфатний акумулятор, мабуть від якогось постачальника з Азії. Це необхідно, щоб Сандеро залишався бюджетним автомобілем.

Деякі експерти вважають, що електричний Dacia Sandero у модельній лінійці Dacia замінить електромобіль Dacia Spring. У 2024 році з'явиться серйозно оновлений Spring. Він продаватиметься до 2028 року. Для чого це потрібно? Щоб електричний Sandero коштував менше, ніж Renault 5. Очікується, що електричний Sandero коштуватиме близько 20 000 євро, а Renault 5 – від 23 000 євро.

Раніше повідомлялося, що Dacia Duster нового покоління отримає гібридну силову установку, але залишиться бюджетним.