Поліція пояснила, як водіям уберегтися від крадіжки з автомобіля

В Україні під час військового стану за скоєння крадіжки, у тому числі з автомобіля, передбачено максимальне покарання. Проте зловмисників це не зупиняє. Відділ комунікації поліції Львівщини розповів, як водіям не стати жертвою злодіїв.

Насамперед потрібно сказати, що існує кілька способів, як зловмисники потрапляють до автомобіля. Наприклад, якщо водій забув закрити вікна та двері. Також злочинці можуть розбити вікно автомобіля, зламати замок, пошкодити двері, підібрати ключ та код до сигналізації.

Поліція рекомендує, по-перше, не залишати в салоні автомобіля на видному місці цінні речі, у тому числі телефони, сумочки, ноутбуки тощо.

По-друге, потрібно завжди закривати автомобіль та включати сигналізацію. Навіть якщо ви вийшли з машини на кілька хвилин і не відходьте далеко від неї. Для скоєння крадіжки з автомобіля злочинцям іноді достатньо лише кількох секунд.

По-третє, навіть під час руху двері автомобіля мають бути заблоковані. Справа в тому, що іноді зловмисники крадуть речі з автомобіля, який повільно рухається, наприклад, у дорожній пробці.

По-четверте, паркуватися і залишати автомобіль на ніч найкраще на стоянках, що охороняються. Або в місцях із камерами відеоспостереження.

По-п'яте, будьте уважними, якщо під час поїздки відбувається щось непередбачене. Наприклад, злочинець під виглядом перехожого може поставити вам якесь питання, відволікаючи увагу. У цей час його спільник може скоїти крадіжку з вашого авто.

Якщо ж ви все ж таки стали жертвою автомобільних злодіїв, то негайно повідомте про це поліцію і дочекайтеся приїзду поліцейських.

Нагадаємо, раніше поліція розповіла, як шахраї в Інтернеті дурять водіїв.