Дивна “кліпса“ на дверях автомобіля: навіщо вона потрібна

Автовиробники зараз у автомобілях використовують величезну кількість пластикових деталей. Деякі з них можуть здивувати. Це стосується пластикових "кліпсів", які встановлені на дверях машин. Сьогодні ми розповімо про те, навіщо вони потрібні.

Дивна “кліпса“ на дверях автомобіля: навіщо вона потрібна

На верхній фотографії ви можете помітити "кліпсу" на дверях водія. Вона дуже маленька, і якби не збільшення, то її важко помітити на фотографії. На погляд здається, що ця деталь недоречна. Так, вона вибивається, як кажуть, з ряду, зате має дві корисні функції.

По-перше, така пластикова "кліпса" є свого роду "напрямною" для скла. Справа в тому, що у деяких типів автомобілів під час руху на великій швидкості можуть бути проблеми із закриттям вікна. Скло просто не зможе піднятися та повністю закрити вікно, якщо немає рамок на дверях та скло певної форми.

В цьому випадку і допомагає пластикова "кліпса". Вона спрямовує скло, яке благополучно заходить у свій пазл.

По-друге, "кліпсу" можуть прикріпити до рамки дверей. Для чого це потрібно? Дуже просто. Щоб відвести потік повітря від бокового скла. Ефект цього елемента особливо помітний під час дощу.

Дивна “кліпса“ на дверях автомобіля: навіщо вона потрібна

Потрібно відзначити, що будь-який пластик, навіть високої якості, раніше чи пізніше зношується та тріскається. Внаслідок цього власникам автомобілів доводиться міняти пластикові деталі. Іноді проблему можна вирішити самостійно, а не звертатися до фахівців. Звісно, у разі, якщо проблема невелика.

Існує кілька способів, як самостійно полагодити пластикову деталь. Її можна склеїти або припаяти. Для того, щоб склеїти пластик, знадобиться клей дихлоретан. Краще цей клей нанести у два шари. Сохнутиме він приблизно шість годин.

Спаяти пластик можна за допомогою фена та стрижня, а також за допомогою паяльника та сітки. Так, доведеться докласти певних зусиль і витратити час, але в результаті ви отримаєте цілу деталь.

Звичайно, самостійно не полагодиш всі деталі. Та й багато автомобілістів не захочуть витрачати свій час на це. У цих випадках краще звернутися за допомогою до фахівців.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, яка прихована функція є у кнопки скидання пробігу автомобіля.


Максимов Віталій, Тудей





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