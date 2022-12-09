В МВС повідомили, коли непотрібно проводити експертне дослідження автомобіля

Вже найближчими днями в Україні зміниться процес реєстрації та перереєстрації автомобілів й інших транспортних засобів. Стане більше послуг, для яких не потрібен буде експертний висновок.

В МВС повідомили, коли непотрібно проводити експертне дослідження автомобіля

Зокрема, відвідувати Експертну службу МВС з 14 грудня 2022 року не потрібно буде при реєстрації нового автомобіля, зміни анкетних даних власника у свідоцтві про реєстрацію ТЗ, зняття з обліку ТЗ, перереєстрації ТЗ через заміну / втрату номерного знака або закріплення індивідуального номерного знака.

Стане простіше життя власників автомобілів із ГБО. З 14 грудня можна буде не проходити експертне дослідження під час перереєстрації автомобіля після встановлення газобалонного обладнання.

З 14 грудня в Експертній службі МВС потрібно буде проходити експертне дослідження ще до реєстрації у сервісному центрі МВС.

В МВС повідомили, коли непотрібно проводити експертне дослідження автомобіля

Нагадаємо, що з 14 грудня відбудеться ще одне нововведення для українських автомобілістів. На наш погляд, воно важливіше. При замовленні онлайн відповідної послуги можна буде відмовитися від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію автомобіля та пластикового бланка посвідчення водія. Досить і просто цифрових документів єПосвідчення водія та єСвідоцтво реєстрації ТЗ.

Раніше стало відомо, що СБУ ліквідувала схему продажу фальшивих спецперепусток для автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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