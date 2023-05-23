Що має бути у “тривожній валізці“ автомобіля

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну багато українців тримають удома на випадок надзвичайної ситуації так звану "тривожну валізку". Але вона повинна бути не тільки вдома, а й в автомобілі, адже ситуації в дорозі можуть бути різними. Сьогодні ми розповімо про те, що може стати в нагоді водієві в дорозі.

В автомобілі має бути обов'язково ковдра. Вона може стати в нагоді при похолоданні, під час холодної ночі. Також потрібно покласти в багажник лопату, невелику сокиру, ніж та надійний трос.

Має бути запас питної та технічної води, палива. У дальній дорозі може стати в нагоді запасне колесо, різні інструменти, скотч, ліхтар, свисток (або якісь інші сигнальні засоби). Деякі автомобілісти возять із собою фальшфеєри, щоб за надзвичайної ситуації можна було подати візуальний сигнал допомоги. Врахуйте, що взимку, коли мороз, вода може швидко перетворитися на кригу.

У домашній "тривожній валізці" повинні бути копії документів, дублікати ключів (від дому та від автомобіля), гроші (готівка та банківські картки), мобільний телефон із зарядним пристроєм, ліхтарик з батарейками, сірники, механічний годинник, мінімальний набір інструментів, посуд ( в тому числі посуд для приготування їжі), засоби особистої гігієни, туалетний папір, вологі серветки, голки та нитки, пачка презервативів, мінімальний набір одягу та взуття, горілка чи медичний спирт.

І, звичайно, у домашній "тривожній валізі" повинен бути набір продуктів тривалого зберігання. Починаючи від консервів та закінчуючи солодкими енергетичними батончиками.

Нагадаємо, що в автомобілі має бути в обов'язковому порядку аптечка (в ній близько 30 препаратів), вогнегасник, знак аварійної зупинки. Звичайно, цей список можна розширити в залежності від мети поїздки на автомобілі.

За відсутність в автомобілі аптечки зазвичай штрафують за ч. 1 ст. 121 КУпАП (Управління автомобілем із технічною несправністю) – на 340 гривень. Деякі юристи кажуть, що правильно це правопорушення кваліфікувати за статтею 125 КУпАП – Інші порушення правил дорожнього руху. Покарання за цією статтею – лише попередження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Державна екологічна інспекція хоче знову відновити перевірки якості бензину та дизельного палива, які продають мережі АЗС.