Як убезпечити себе від покупки “кримінального“ автомобіля

Під час реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС іноді виявляється, що вони перебувають у розшуку Інтерполу. Існує ефективний спосіб, як убезпечити себе від покупки "кримінального" транспортного засобу.

Як убезпечити себе від покупки “кримінального“ автомобіля

Випадки, коли українці купують "кримінальні" автомобілі, не можна вважати рідкісними. Так, останнім часом лише в одному сервісному центрі МВС у Рівненській області виявили два такі транспортні засоби.

Житель Рівненського району хотів узаконити BMW X3, але виявилося, що цю машину розшукує Інтерпол. У свою чергу, мешканець міста Дубно хотів у сервісному центрі зареєструвати Audi A4, але виявилося, що це авто має двигун, який знаходиться в розшуку Інтерполу.

В іншій області жінка, реєструю Renault Trafic, куплений у торгової організації за договором купівлі-продажу, дізналася, що він знаходиться в розшуку Інтерполу. Двигун опинився у міжнародній базі викрадених автомобілів.

Як убезпечити себе від покупки “кримінального“ автомобіля

У всіх цих випадках матеріали справ та автомобілі передали поліції для подальшого розслідування.

Убезпечити себе від покупки "кримінального" транспортного засобу можна. Для цього потрібно, щоб експерт перевірив машину на відповідність номерів агрегатів і на викрадення, і отримати висновок.

Нагадаємо, раніше мешканець Тернопільської області потрапив на "вудочку" шахраїв і заплатив за віртуальний позашляховик 153 тисячі гривень.


Максимов Віталій, Тудей





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