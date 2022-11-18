Якими автомобілями найбільше задоволені їхні власники

Опубліковано щорічний рейтинг задоволеності покупців авто. Складає його американське агентство JD Power, яке вивчає споживчі настрої. Звіт з’явився на офіційному сайті, повідомляє «Фокус».

Експерти JD Power опитали 36879 автолюбителів, які купили нові машини у 2022 році. Зазначається, що цього року індекс задоволеності покупців авто найнижчий за останні 10 років — 786 пунктів за 1000-бальною шкалою. Для порівняння: торік він складав 789 балів.

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Основною причиною невдоволення покупців називають зростання цін на нові авто, спричинене їх дефіцитом внаслідок кризи напівпровідників. Особливо не влаштовують автомобілістів дилерські націнки.

Результати дослідження виявилися дуже несподіваними. У масовому сегменті першим став Buick (825 балів), другим — Dodge (816), а третім — Subaru (804).

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Серед преміальних брендів на перше місце піднялася Alfa Romeo (833 бали), хоча в опублікованому рейтингу надійності JD Power ця марка займає одне з останніх місць. Друга позиція — у Porsche (831 бал), а третя — у Lexus (819).





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