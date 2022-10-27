В Україні оновили список захворювань, з якими не можна керувати автомобілем

В Україні оновили список захворювань та вад, з якими не можна керувати автомобілем. Відповідний наказ №1817 ухвалило Міністерство охорони здоров'я.

Так, до керування легковими автомобілями не допускаються особи з хронічними захворюваннями оболонок ока зі значним порушенням функції зору, зі стійкими змінами повік; хронічним запаленням слізного мішка, свищем слізного мішка, а також зі сльозотечею (якщо її не можна вилікувати); порушенням контрастної чутливості та нічного зору; глаукомою. Гострота бінокулярного зору – менше 0,5 та ін.

Також не допускаються до керування легковими автомобілями люди з порушенням вестибулярного апарату із синдромом запаморочення, із злоякісною артеріальною гіпертензією. Під обмеженням особи з серцевою недостатністю IV класу, з аритмією серця (якщо вона призводить до певних станів), з хронічним розшаруванням аорти, з хронічними психічними захворюваннями, епілепсією та ін.

Крім того, до керування легковими автомобілями не допускаються особи, які перенесли гострий мозковий крововилив.

При деяких захворюваннях та вадах допуск до керування автомобілем може бути наданий лікарями індивідуально після проведення відповідного лікування та реабілітації.

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