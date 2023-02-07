ТОП-10 автомобілів, які найбільше розчарують

Американський журнал Consumer Reports щорічно за результатами опитування десятків тисяч автомобілістів називає автомобілі, якими найбільше і найменше задоволені їхні власники. У лютому 2023 року було опубліковано результати нового опитування, і ми тепер знаємо, які автомобілі найбільше розчаровують їхніх власників.

Лише 51% власників Kia Fort висловили своє бажання придбати цю модель вдруге, якщо їм знову доведеться купувати новий автомобіль. Стільки ж автомобілістів хочуть удруге купити собі Nissan Altima.

49% власників субкомпактного кросовера Nissan Kicks заявили, що не проти знову купити цю модель, якщо їм доведеться купувати новий автомобіль. Слід зазначити, що Nissan випускає кросовер Kicks з 2016 року. Загалом це хороший автомобіль. Можливо, американцям не подобається те, що це маленький автомобіль, адже вони звикли їздити на великих машинах.

Ще один новий невдаха - це Volkswagen Taos. Цю модель Volkswagen випускає з 2018 року. Але лише 48% власників Taos не проти знову його купити. Також 48% власників кросовера Kia Seltos заявили, що якщо перед ними постане питання купівлі нового автомобіля, то вони знову куплять цю модель.

Не дуже задоволені своїм автомобілем власники Jeep Compass. Тільки 46% власників Compass хочуть його знову купити. 45% власників міні-кросовера Mercedes-Benz GLA готові купити його вдруге.

40% власників компактного люксового кросовера Infiniti QX50 заявили, що за потреби вдруге куплять цю модель. 39% власників кросоверів Mercedes-Benz GLB хочуть купити його теж вдруге.

Замикає цей антирйтинг середньорозмірний кросовер Volkswagen Atlas Cross Sport. 38% власників цього кросовера згодні купити його вдруге.

Експерти видання Autoblog у березні 2022 року протестували VW Atlas Cross Sport, і розповіли про його переваги та недоліки. Так, до переваг цього кросовера вони віднесли його привабливий дизайн і прийнятну ціну. А серед недоліків назвали якість інтер'єру. Крім того, у США провели кілька сервісних відгуків Atlas Cross Sport (наприклад, через проблеми з подушками безпеки). Це теж могло позначитися на думці автомобілістів.

Нагадаємо, раніше експерти британського журналу What Car склали ТОП-10 найнадійніших автомобілів. Їх можна купувати навіть із великим пробігом, такі вони надійні та довговічні.