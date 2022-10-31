Які автомобілі українці найбільше купують до 3 тисяч доларів
Найпопулярніші моделі автомобілів в Україні, які ж вони станом на жовтень 2022 року? Серед найбільш ходових моделей з боку покупців – Ford Sierra та Daewoo Nexia. Але в розрізі марок лідирують позашляховики Jeep.
В Україні користуються великим попитом легковики за ціною до $3000. Найчастіше за останній місяць українці продавали уживані машини бренду Mercedes Benz, водночас покупці найбільше цікавляться позашляховиками Jeep у вказаному ціновому сегменті. Про це свідчать дані “OLX Авто”, інформує
У період з 13 вересня до 13 жовтня на вторинному ринку авто до $3000 переважали моделі бренду Mercedes Benz (190 оголошень).
Також до п’ятірки пропонованих найчастіше автомобілів увійшли такі марки:
- Ford – 170 оголошень;
- Renault – 155;
- Fiat – 140;
- Toyota – 105.
Водночас попит був зосереджений на наступних авто:
- Jeep – 17 відгуків на 1 пропозицію;
- BMW – 14 відгуків;
- Great Wall – 13;
- Daewoo – 11;
- Alfa Romeo – 9.
У розрізі моделей українці за останній місяць найчастіше цікавилися Ford Sierra та Daewoo Nexia. Також у першій п’ятірці найпопулярніших авто – позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску.
Найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі – 88 541 оголошення в період з 13 вересня по 13 жовтня. Далі йдуть авто на газі та дизпаливі.