Які автомобілі українці найбільше купують до 3 тисяч доларів

Найпопулярніші моделі автомобілів в Україні, які ж вони станом на жовтень 2022 року? Серед найбільш ходових моделей з боку покупців – Ford Sierra та Daewoo Nexia. Але в розрізі марок лідирують позашляховики Jeep.

В Україні користуються великим попитом легковики за ціною до $3000. Найчастіше за останній місяць українці продавали уживані машини бренду Mercedes Benz, водночас покупці найбільше цікавляться позашляховиками Jeep у вказаному ціновому сегменті. Про це свідчать дані “OLX Авто”, інформує Avtosota .

У період з 13 вересня до 13 жовтня на вторинному ринку авто до $3000 переважали моделі бренду Mercedes Benz (190 оголошень).

Також до п’ятірки пропонованих найчастіше автомобілів увійшли такі марки:

Ford – 170 оголошень;

Renault – 155;

Fiat – 140;

Toyota – 105.

Водночас попит був зосереджений на наступних авто:

Jeep – 17 відгуків на 1 пропозицію;

BMW – 14 відгуків;

Great Wall – 13;

Daewoo – 11;

Alfa Romeo – 9.

У розрізі моделей українці за останній місяць найчастіше цікавилися Ford Sierra та Daewoo Nexia. Також у першій п’ятірці найпопулярніших авто – позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску.

Найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі – 88 541 оголошення в період з 13 вересня по 13 жовтня. Далі йдуть авто на газі та дизпаливі.