Які автомобілі українці найбільше купують до 3 тисяч доларів

Найпопулярніші моделі автомобілів в Україні, які ж вони станом на жовтень 2022 року? Серед найбільш ходових моделей з боку покупців – Ford Sierra та Daewoo Nexia. Але в розрізі марок лідирують позашляховики Jeep.

В Україні користуються великим попитом легковики за ціною до $3000. Найчастіше за останній місяць українці продавали уживані машини бренду Mercedes Benz, водночас покупці найбільше цікавляться позашляховиками Jeep у вказаному ціновому сегменті. Про це свідчать дані “OLX Авто”, інформує Avtosota.

У період з 13 вересня до 13 жовтня на вторинному ринку авто до $3000 переважали моделі бренду Mercedes Benz (190 оголошень).

Також до п’ятірки пропонованих найчастіше автомобілів увійшли такі марки:

  • Ford – 170 оголошень;
  • Renault – 155;
  • Fiat – 140;
  • Toyota – 105.

Водночас попит був зосереджений на наступних авто:

  • Jeep – 17 відгуків на 1 пропозицію;
  • BMW – 14 відгуків;
  • Great Wall – 13;
  • Daewoo – 11;
  • Alfa Romeo – 9.

У розрізі моделей українці за останній місяць найчастіше цікавилися Ford Sierra та Daewoo Nexia. Також у першій п’ятірці найпопулярніших авто – позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску.

авто в Україні

Найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі – 88 541 оголошення в період з 13 вересня по 13 жовтня. Далі йдуть авто на газі та дизпаливі.





Интересные новости
Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг УкраїниУкравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
З українського порту не змогло вийти судно із зерном для ЕфіопіїЗ українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії
Більшість українських АЗС продовжують завищувати ціниБільшість українських АЗС продовжують завищувати ціни
Нові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу змінуНові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу зміну
Kia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан StingerKia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан Stinger
Блок рекламы


Похожие новости
Авто за ціною до 3 тисяч доларів: названо найпопулярніші моделі та марки в УкраїніАвто за ціною до 3 тисяч доларів: названо найпопулярніші моделі та марки в Україні
Які авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларівЯкі авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларів
Українці почали частіше купувати нові китайські автомобіліУкраїнці почали частіше купувати нові китайські автомобілі
Які автомобілі з пробігом можна купити в Україні до $5 000Які автомобілі з пробігом можна купити в Україні до $5 000
"Хлопчики – мажори": українець купив гіперкар за 9 млн доларів, фото"Хлопчики – мажори": українець купив гіперкар за 9 млн доларів, фото
В Україні почали виробляти плаваючі автомобілі
Українці стали рідше купувати дизельні євробляхи – відомо чомуУкраїнці стали рідше купувати дизельні євробляхи – відомо чому
Українці створили комплект портальних редукторів для Ford BroncoУкраїнці створили комплект портальних редукторів для Ford Bronco
Українцям стало простіше купувати автомобілі у ПольщіУкраїнцям стало простіше купувати автомобілі у Польщі
Коштує 6 900 доларів: почалися продажі Huazi OmegaКоштує 6 900 доларів: почалися продажі Huazi Omega
Последние новости
Подгружаем последние новости