Навіщо вмикають лівий поворотник при повороті направо: негласне правило водіїв

Часто на дорогах можна зустріти ситуацію, коли водії вмикають лівий сигнал повороту при намірі поїхати праворуч. Такий спосіб використовується переважно у великих містах, аби уникнути аварійних ситуацій. «Радіо Maximum» розповідає, коли саме застосовують це негласне правило автолюбителі зі стажем.

Чому водії вмикають лівий поворотник при повороті направо

Серед водіїв з досвідом існує неписане правило – застосовувати лівий покажчик повороту при виїзді на головну. Особливо часто автолюбителі сигналізують про правий поворот лівим поворотником, коли необхідно з’їхати з другорядної дороги на головну, яка прилягає з лівого боку під гострим кутом.

Найчастіше такі ситуації трапляються на круговому русі і Т-подібних перехрестях. Вважається, що така звичка з’явилася у водіїв через величезну кількість доріг, що прилягають і різні розв’язки. Частина водіїв сприймає вихід зі смуги прискорення як завершення маневру, тому і блимають лівим поворотником – як при перелаштуванні. За словами автомобілістів, які показують неправильний поворотник, таким чином вони намагаються попередити водіїв, які рухаються головною дорогою про свій намір приєднатися до потоку машин і зайняти смугу.

Проте варто зазначити, що водії на головній сприймають такі сигнали неоднозначно – деяких це вводить в оману, а деякі вважають, що помічають авто з миготливим лівим поворотником швидше і розуміють, що останні таким чином привертають до себе увагу і просять пропустити. Особливо актуальною така ситуація є на трасах з щільним рухом, де з’їхати з прилеглої дороги на головну стає проблематично.

Чим небезпечне увімкнення неправильних поворотників

Сигнал неправильного покажчика використовується повсюдно і часто збиває водіїв з пантелику. Особливо це стосується молодих автолюбителів з невеликим досвідом водіння – вони звикли їздити за правилами, і такі сигнали можуть здатися недавнім випускникам автошкіл незрозумілими і нелогічними.

Крім цього, наприклад, при неправильному поворотнику на перехрестях може скластися враження, що водій хоче перетнути подвійну суцільну або виїхати на зустрічну. В результаті виникає нерозуміння, яке при інтенсивному потоці переростає в аварійну ситуацію і може стати причиною ДТП. Нерідкі випадки, коли лівий покажчик повороту мигає при русі направо ще до моменту здійснення маневру. Іншим учасникам руху залишається тільки здогадуватися про наміри автолюбителя.

Оскільки такі ситуації все ж трапляються часто, зазначимо, що використовувати лівий сигнал варто тоді, коли автомобіль стоїть уже перед в’їздом на головну під кутом. У такий момент зрозуміло краще і плутає водіїв рідше. У цьому випадку автолюбителі розуміють, що покажчик повороту сигналізує про перелаштування, а не про намір повернути.

Показувати лівий поворотник при повороті праворуч варто тоді, коли машина уже стоїть під кутом у потрібному напрямку.

Як насправді треба подавати сигнали повороту

Згідно з правилами дорожнього руху, вибір сигналу залежить від сторони, в яку водій планує здійснити маневр. Маневром вважаються такі дії, як виїзд на кільцеве перехрестя, обгін, перелаштування, поворот і розворот. Це означає, що при русі вправо необхідно показувати правий поворотник, а при повороті вліво – лівий.

Слід пам’ятати, що поворотники не повинні вводити інших учасників руху в оману. Досвідчені водії рекомендують вмикати правий сигнал безпосередньо при з’їзді направо, перед виїздом на головну, а для попередження про перелаштування використовувати лівий покажчик.