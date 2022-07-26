В Україні запустили виробництво позашляховиків для ЗСУ - простих та недорогих: фото та відео

Компанія CoolOn із Кривого Рогу випустила 19 баггі CoolOn CTRL для українських військових та взяла в роботу ще 23 замовлення.

Про це засновник та директор компанії Віталій Бризгалов розповів у Facebook, інформує Апостроф .

Перший прототип баггі CoolOn CTRL з'явився у квітні. Простота його конструкції дозволила швидко налагодити виробництво машин малими партіями. Українські бійці отримали вже 19 таких позашляховиків та замовили ще 23.

Попри те, що спеціалізація компанії - електрокари, баггі вирішили зробити на ДВЗ, використовуючи двигуни старих ВАЗ. Тому авто винятково невибагливі та легко ремонтуються у польових умовах. Великим плюсом є дешеве виробництво – собівартість одного баггі становить 90 000 гривень. Таким чином, вітчизняний виріб набагато доступніший за імпортні аналоги.

Позашляховик оснащено посиленою підвіскою та має відмінну прохідність. Підходить для встановлення кулеметів, гранатометів та ПТРК. Українські воїни також беруть участь у процесі покращення CoolOn CTRL, пропонуючи деякі доопрацювання.