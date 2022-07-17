Міноборони Сербії повідомило, що і куди віз український літак, який розбився в Греції

Український літак Ан-12, який зазнав авіакатастрофи у Греції, перевозив із Сербії в Бангладеш оборонну продукцію сербського виробництва, повідомив міністр оборони Сербії Небойша Стефанович під час брифінгу у неділю.

"Літак вилетів близько 20:40 з міста Ниш і перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш", – цитує його "Європейська правда".

Рейс мав здійснити технічні посадки в Аммані, Ер-Ріяді та Ахмедабаді, а його кінцевим пунктом призначення мала бути столиця Бангладешу Дакка.

За словами сербського міністра, власником товару була приватна компанія Valir із Сербії. При цьому рейс мав усі відповідні дозволи на перевезення такого вантажу.

Глава Міноборони Сербії також підтвердив, що всі члени екіпажу Ан-12 загинули.