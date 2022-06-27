На кордоні з Угорщиною утворилися величезні черги євроблях

У Закарпатській області на українсько-угорському кордоні з боку Угорщини утворилися величезні черги з автомобілів із іноземними номерами, які хочуть завезти в Україну та безкоштовно розмитнити. Про це розповів голова Закарпатської ОВА Дмитро Микита.

За його словами, в Угорщині на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Тиса" черги з автомобілів на іноземних номерах розтягнулися на кілька кілометрів і сягають 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні. Однак і там ситуація складна. Люди по кілька діб перебувають у машинах.

Микита зазначив, що трафік збільшився у сотні разів. Автомобілі на розмитнення їдуть із Угорщини, Прибалтики, Польщі та інших країн. Велика кількість автомобілів не має належним чином оформлених документів, і це ускладнює їхнє оформлення.

Нагадаємо, до кінця безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації залишилося лише кілька днів. З 1 липня 2022 року за оформлення євроблях знову потрібно буде платити (крім автомобілів для ЗСУ деяких типів). Ініціатором скасування безкоштовного розмитнення євроблях став Кабмін України.

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