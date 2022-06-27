На кордоні з Угорщиною утворилися величезні черги євроблях

У Закарпатській області на українсько-угорському кордоні з боку Угорщини утворилися величезні черги з автомобілів із іноземними номерами, які хочуть завезти в Україну та безкоштовно розмитнити. Про це розповів голова Закарпатської ОВА Дмитро Микита.

На кордоні з Угорщиною утворилися величезні черги євроблях

За його словами, в Угорщині на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Тиса" черги з автомобілів на іноземних номерах розтягнулися на кілька кілометрів і сягають 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні. Однак і там ситуація складна. Люди по кілька діб перебувають у машинах.

Микита зазначив, що трафік збільшився у сотні разів. Автомобілі на розмитнення їдуть із Угорщини, Прибалтики, Польщі та інших країн. Велика кількість автомобілів не має належним чином оформлених документів, і це ускладнює їхнє оформлення.

На кордоні з Угорщиною утворилися величезні черги євроблях

Нагадаємо, до кінця безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації залишилося лише кілька днів. З 1 липня 2022 року за оформлення євроблях знову потрібно буде платити (крім автомобілів для ЗСУ деяких типів). Ініціатором скасування безкоштовного розмитнення євроблях став Кабмін України.

Раніше ми розповіли про те, що потрібно обов'язково зробити після покупки автомобіля, щоб не було надалі зайвих витрат.


Максимов Віталій, Тудей





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