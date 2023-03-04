ТОП-10 найбільш популярних євроблях в Україні

За даними Інституту досліджень авторинку, у лютому 2023 року в Україну ввезли 13 100 б/в автомобілів. Найчастіше українці за кордоном купували Volkswagen Golf.

У лютому 2023 року ввезення автомобілів в Україну в порівнянні з аналогічним місяцем 2022 року знизилося на 56,5%. Якщо порівнювати із січнем 2023 року, то на 4,4% більше.

Найбільше у лютому 2023 року в Україну ввозили вживані автомобілі Volkswagen Golf (811). На другому місці – Skoda Octavia (671), а на третьому місці – Volkswagen Passat (626).

Українці за кордоном продовжують також активно купувати вживані Renault Megane та Renault Scenic. Це автомобілі увійшли до п'ятірки автомобілів, які найчастіше ввозили в Україну минулого місяця.

До десятки б/в автомобілів, які найчастіше ввозили в Україну в лютому 2023 року, також увійшли Ford Focus, Nissan Qashqai, Volkswagen Touran, Audi A4 та Skoda Fabia.

Найчастіше автомобілі в нашу країну ввозять з Німеччини, Польщі та США . Дещо відстають у цьому плані Південна Корея та деякі інші європейські країни.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні три місяці (з квітня по червень) можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах. Передбачалося, що уця пільга діятиме до скасування воєнного стану. Однак, у червні 2022 року Кабмін запропонував її скасувати (причина цього – пільгою стали активно користуватися перекупники). Це рішення підтримали народні депутати Верховної Ради.

В Україні хочуть запровадити розмитнення автомобілів на іноземних номерах через мобільний додаток "Дія". Проте не всі цю ініціативу підтримують. Народні депутати нещодавно не підтримали відповідний законопроект. Чому? Справа в тому, що є побоювання, що якщо ввести розмитнення автомобілів через мобільний додаток "Дія", то державний бюджет втратить багато грошей. Таке побоювання висловило Міністерство фінансів.

Тепер законопроект про розмитнення машин через мобільний додаток "Дія" доопрацюють, а потім його знову зареєструють у Верховній Раді. Які до нього внесуть зміни – ще не відомо. Можна припустити, що розмитнення за новою схемою буде не таке дешеве, як раніше очікувалося.

Раніше ми розповіли про те, що в Україні, незважаючи на війну, продовжують випускати легковики – у Закарпатській області на заводі "Єврокар".