Давид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категории

В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" прошел боксерский ивент года - бой между обладателем поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

Поединок продлился все 12 раундов и закончился блестящей победой Усика. Все судьи были единодушны: 117: 112, 116: 112, 115: 113 в пользу украинца.

Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Для этого Александру нужно было провести всего три боя - раньше Усик побеждал Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

Highlsghts боя.