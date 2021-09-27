Давид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категории
Александр остается непобежденным на профиринге.
В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" прошел боксерский ивент года - бой между обладателем поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
Поединок продлился все 12 раундов и закончился блестящей победой Усика. Все судьи были единодушны: 117: 112, 116: 112, 115: 113 в пользу украинца.