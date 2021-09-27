Давид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категории

Александр остается непобежденным на профиринге.

В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" прошел боксерский ивент года - бой между обладателем поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

Поединок продлился все 12 раундов и закончился блестящей победой Усика. Все судьи были единодушны: 117: 112, 116: 112, 115: 113 в пользу украинца.

To the scorecards we go... #JoshuaUsyk pic.twitter.com/QT3v5QuNpN

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021

Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Для этого Александру нужно было провести всего три боя - раньше Усик побеждал Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

Highlsghts боя.

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