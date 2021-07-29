Весь коллектив австралийской легкоатлетической сборной ушел в Токио на карантин

Один из спортсменов команды контактировал с зараженным коронавирусом.

Весь коллектив австралийской легкоатлетической сборной ушел в Токио на карантин
Фото: olympics.com.au

Сборная команда Австралии по легкой атлетике на Олимпийских играх-2020 в Токио отправлена на изоляцию после контакта одного из спортсменов с зараженным COVID-19 американским атлетом Сэмом Кендриксом, который сегодня сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

54 члена делегации (41 спортсмен и 13 официальных лиц) изолированы в своих комнатах в олимпийской деревне.

Среди них прыгунья в высоту Никола Макдермотт, которая взяла в этом сезоне высоту 2,01 метра и является одной из главных соперниц украинок в этом виде.

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