Бывший хоккеист сборной Украины получил контузию на фронте

Бывший игрок сборной Украины по хоккею Алексей Лазаренко рассказал о том, как получил контузию на фронте на войне с Россией .

"Мы сначала попали под Град – сзади нас треснуло. Мы успели упасть, среагировали. Упали на траву, нормально так отскочили – и начали бежать в направлении командного пункта нашего, потому что там были окопы. В это время по нам начали стрелять из минометов. Мы от этого тоже нормально скрылись.

Но вечером начался самолет, начался Ураган – и там уже очень близко прилетело. Мой напарник упал в окоп, я на него сверху – метрах в трех от меня хлопнуло. Я встал и уже особо не понимал где я, что я – из носа кровь ушла, из ушей. На левое ухо вообще ничего не слышал. Нас землей присыпало где-то на полметра. В принципе, без царапин, но с контузиями", - сообщил Лазаренко.

34-летний Лазаренко является уроженцем Харькова и экс-игроком сборной Украины по хоккею. Хоккеист успел поиграть в Украине, РоSSии и Канаде. Является мастером спорта международного класса Украины.