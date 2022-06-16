РоSSия уничтожила или повредила 94 объекта спортивной инфраструктуры Украины - Гутцайт

РоSSияне продолжают уничтожать современные спортивные объекты, информирует ZN.ua.

РоSSия уничтожила или повредила 94 объекта спортивной инфраструктуры Украины - Гутцайт
Гутцайт привел статистику разрушений
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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о разрушениях спортивной инфраструктуры страны роSSийскими войсками.

"РоSSийские войска продолжают методически уничтожать спортивную инфраструктуру. Кажется, они не могут простить нам не только асфальт в селах, но и современные спорткомплексы в Волновахе, Лимане, на Харьковщине.

Министерство продолжает вести печальную статистику. РоSSия уже разрушила и/или повредила 94 объекта спортивной инфраструктуры. Нанесено около 130 млн долларов ущерба. Оккупанты "освободили" нас от 63 спортивных комплексов, 9 бассейнов, 3 ледовых арен, 17 стадионов, велокомплекса в Лимане.

Наибольшее количество объектов (30) уничтожено на Донбассе, который президент Владимир Зеленский определил одним из приоритетных для развития массового спорта и спорта высших достижений. Разрушен стадион в Волновахе, стадион "Металлист" на Харьковщине, уникальный велотрек в Лимане, ледовый дворец в Северодонецке, который был одним из крупнейших в Украине.

Мишенью для вражеских снарядов стали стратегические объекты: бассейн "Нептун" в Мариуполе, Луганский областной физкультурный центр "Олимп" в Кременной, спорткомплекс "Авангард" в Киеве, Олимпийский учебно-спортивный центр в Чернигове, десятки других объектов", - написал Гутцайт в Facebook.

Министр добавил, что в рамках United24 будет открыт счет в НБУ для сбора средств на восстановление спортивных объектов.


Данил Слесь, ZN.ua





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