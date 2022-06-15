Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге наций

Украинцы впервые потеряли очки в новом сезоне турнира.

Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге наций
Сборная Украины потеряла очки в Польше
© УАФ

Во вторник, 14 июня, в польском городе Лодзь сборная Украины принимала Ирландию в рамках Лиги наций сезона-2022/23.

В первом тайме украинцы действовали довольно медлительно и создали минимум опасных моментов. Стоит отметить удары Малиновского и Миколенко, с которыми справился голкипер.

При этом Ирландии удалось воспользоваться своим шансом. Коллинз совершил перехват, после чего обошел нескольких игроков, вышел на свидание с дебютантом Ризныком и отправил мяч в нижний угол ворот.

На старте второго тайма сборная Украины сравняла счет. Ярмоленко на фланге накрутил защитника и отдал пас вдоль ворот, после чего Довбик отправил мяч в сетку.

Ирландцы надежно оборонялись, а Петраков пытался обострить игру заменами, но забить победный гол украинцам так и не удалось.

Напомним, в первом матче нового сезона турнира украинцы обыграли Ирландию на выезде со счетом 1:0, после чего в Польше разгромили Армению - 3:0.

Следующий матч украинцы проведут 21 сентября на выезде против Шотландии.


Данил Слесь, ZN.ua





Интересные новости
UFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца ТейшейрыUFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца Тейшейры
Капитан "Ювентуса" перешел в американский клубКапитан "Ювентуса" перешел в американский клуб
Бывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улицеБывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улице
Футболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцевФутболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцев
"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Шевченко принял участие в большом благотворительном матче для Украины в АнглииШевченко принял участие в большом благотворительном матче для Украины в Англии
Сборная Украины в Лиге наций-2022/23: положение в группе, календарь матчейСборная Украины в Лиге наций-2022/23: положение в группе, календарь матчей
Украина разгромила Армению в Лиге нацийУкраина разгромила Армению в Лиге наций
Пятов во второй раз объявил о завершении карьеры в сборной УкраиныПятов во второй раз объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Бывший хоккеист сборной Украины получил контузию на фронтеБывший хоккеист сборной Украины получил контузию на фронте
Лидер сборной Украины по биатлону покинул Нацгвардию ради подготовки к новому сезонуЛидер сборной Украины по биатлону покинул Нацгвардию ради подготовки к новому сезону
Играть домашние матчи сборной Украины в Польше было моим пожеланием – ПетраковИграть домашние матчи сборной Украины в Польше было моим пожеланием – Петраков
Футболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцевФутболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцев
Петраков прокомментировал победу сборной Украины над ИрландиейПетраков прокомментировал победу сборной Украины над Ирландией
Ведущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате ГерманииВедущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате Германии
Последние новости
Подгружаем последние новости