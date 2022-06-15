Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге наций

Во вторник, 14 июня, в польском городе Лодзь сборная Украины принимала Ирландию в рамках Лиги наций сезона-2022/23.

В первом тайме украинцы действовали довольно медлительно и создали минимум опасных моментов. Стоит отметить удары Малиновского и Миколенко, с которыми справился голкипер.

При этом Ирландии удалось воспользоваться своим шансом. Коллинз совершил перехват, после чего обошел нескольких игроков, вышел на свидание с дебютантом Ризныком и отправил мяч в нижний угол ворот.

На старте второго тайма сборная Украины сравняла счет. Ярмоленко на фланге накрутил защитника и отдал пас вдоль ворот, после чего Довбик отправил мяч в сетку.

Ирландцы надежно оборонялись, а Петраков пытался обострить игру заменами, но забить победный гол украинцам так и не удалось.

Напомним, в первом матче нового сезона турнира украинцы обыграли Ирландию на выезде со счетом 1:0, после чего в Польше разгромили Армению - 3:0.

Следующий матч украинцы проведут 21 сентября на выезде против Шотландии.