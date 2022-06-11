Пятов во второй раз объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Ветеран больше не сыграет за национальную команду.

Пятов во второй раз объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Матч с Арменией стал последним для Пятова в сборной
© ФК Шахтер

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов окончательно завершил выступления в составе команды.

Поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций-2022/23 против Армении (3:0) стал для 37-летнего вратаря донецкого "Шахтера" прощальным в футболке сборной Украины.

Об этом еще за день матча вратарь написал в своем Instagram:

"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", - подписал голкипер свое архивное фото в тренировочном костюме сборной Украины.

Теперь у Пятов есть в активе 47 "сухих" матчей за сборную и он опередил Александра Шовковского, у которого подобных матчей было 46.

Отметим, что Пятов уже объявлял о завершении карьеры в сборной после Евро-2020. Однако в августе 2021 года из-за кадровых проблем в команде его снова вызвали в лагерь сборной.

Пятов дебютировал в сборной 22 августа 2007 года в товарищеском матче против Узбекистана. В общей сложности Андрей провел за сборную Украины 103 поединка.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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