ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026
Турнир состоится через четыре года.
ФИФА объявила названия городов, которые примут матчи футбольного чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
В США ЧМ примут: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия.
В Мексике мундиаль будет проходить в трех городах: Гвадалахаре, Мехико и Монтеррей. В Канаде ЧМ примут Ванкувер и Торонто.
Отметим, что чемпионат мира в 2026 году станет первым, в котором примут участие 48 команд и впервые состоится в трех странах.
Напомним, финальный турнир следующего ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
Сборная Украины вышла в финал отборочного турнира на чемпионат мира, но там подопечные Александра Петракова проиграли Уэльсу - 0:1.