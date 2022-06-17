ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026

ФИФА объявила названия городов, которые примут матчи футбольного чемпионата мира 2026 года в США , Канаде и Мексике.

В США ЧМ примут: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия.

В Мексике мундиаль будет проходить в трех городах: Гвадалахаре, Мехико и Монтеррей. В Канаде ЧМ примут Ванкувер и Торонто.

Отметим, что чемпионат мира в 2026 году станет первым, в котором примут участие 48 команд и впервые состоится в трех странах.

Напомним, финальный турнир следующего ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Сборная Украины вышла в финал отборочного турнира на чемпионат мира, но там подопечные Александра Петракова проиграли Уэльсу - 0:1.