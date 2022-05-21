Клуб УПЛ выразил готовность играть матчи под бомбардировками и воздушными тревогами

Львовская команда хочет проведения чемпионата в Украине, информирует ZN.ua.

Клуб УПЛ выразил готовность играть матчи под бомбардировками и воздушными тревогами
"Рух" завершил сезон на 11-м месте
© ФК Рух

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский рассказал о том, что его команда готова играть матчи УПЛ под бомбардировками и воздушными тревогами.

"Я – сторонник того, чтобы чемпионат состоялся в Украине, в западной Украине там. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы чемпионат прошел здесь для наших людей. Мы – футбольный клуб – готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами. Это то, что нужно людям, люди этого ждут. Я не вижу в этом чего-нибудь крамольного. Это тоже наш спортивный фронт – для поднятия духа, чтобы показать, что украинцы несокрушимы", - сказал Козловский в эфире "Футбол NEWS".

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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