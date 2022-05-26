Тренер сборной Украины по волейболу решил заступиться за игроков, которые играли в РоSSии

Наставник защитил своих подопечных.

Тренер сборной Украины по волейболу решил заступиться за игроков, которые играли в РоSSии
Игроки сборной разорвали контракты с роSSийскими клубами в марте
© ФВУ

Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш прокомментировал выступления своих подопечных в чемпионате РоSSии.

"Прежде всего, эта ситуация сложная с одной стороны, но, как вы знаете, эти игроки разорвали свои контракты с роSSийскими клубами. Ни один из них не имеет никаких связей с роSSийскими клубами. И сейчас мы говорим о том, кто сделал это первым, кто вторым... На мой взгляд, это сильные решения, потому что никто не знал, как война действительно будет развиваться.

Ребята пошли в роSSийский чемпионат, чтобы развиваться, а не потому, что там безумные деньги, как об этом говорят. Я не одобряю то, что сейчас в них бросают камнями. Основное — то, что они разорвали контракты с роSSийскими клубами. Никто из них больше не играет там", - сказал Крастиньш.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

В начале мая на сайте Федерация волейбола Украины обнародовала список игроков, выступающих за сборную. Всего было заявлено 18 игроков, 7 из них на протяжении своей карьеры выступали в чемпионате РоSSии.

В начале марта волейболисты разорвали контракты с роSSийскими клубами.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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