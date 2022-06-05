РоSSийский футбольнй союз опротестовал в ФИФА новую форму сборной Украины с изображением Крыма

РоSSияне считают изображение полуострова на форме "нарушением правил организации", информирует ZN.ua.

РоSSийский футбольнй союз опротестовал в ФИФА новую форму сборной Украины с изображением Крыма
Сборная Украины представила новую форму в мае
© УАФ

РоSSийский футбольный союз (РФС) обратился в ФИФА с двумя протестами в отношении формы сборной Украины и заявлений представителей Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Чемпионат".

Руководство роSSийского футбола считает, что изображение Крыма на футболках национальной сборной Украины является "нарушением правил организации", не уточнив при этом, о каких правилах идет речь.

Еще один протест относится к высказываниям представителей УАФ, которые якобы "разжигают рознь в отношении граждан РоSSии".

Напомним, новая форма сборной Украины была представлена в мае - на ней нанесен контур страны. В ней команда проводила товарищеские матчи в рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Стоит отметить, что перед Евро-2020 РФС также протестовал против формы украинской сборной с Крымом и надписями "Слава Украине!" и "Героям слава!". УЕФА обязал УАФ убрать с формы часть слогана.


Данил Слесь, ZN.ua





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