РоSSийский футбольнй союз опротестовал в ФИФА новую форму сборной Украины с изображением Крыма
РоSSияне считают изображение полуострова на форме "нарушением правил организации", информирует
РоSSийский футбольный союз (РФС) обратился в ФИФА с двумя протестами в отношении формы сборной Украины и заявлений представителей Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает
Руководство роSSийского футбола считает, что изображение Крыма на футболках национальной сборной Украины является "нарушением правил организации", не уточнив при этом, о каких правилах идет речь.
Еще один протест относится к высказываниям представителей УАФ, которые якобы "разжигают рознь в отношении граждан РоSSии".
Напомним, новая форма сборной Украины была представлена в мае - на ней нанесен контур страны. В ней команда проводила товарищеские матчи в рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Стоит отметить, что перед Евро-2020 РФС также протестовал против формы украинской сборной с Крымом и надписями "Слава Украине!" и "Героям слава!". УЕФА обязал УАФ убрать с формы часть слогана.