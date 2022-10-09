Нідерландець Ферстаппен став дворазовим чемпіоном Формули-1

Спортсмен знову переміг у "королівських перегонах".

Нідерландець Ферстаппен став дворазовим чемпіоном Формули-1
Чемпіонство було оформлено у Японії
© formula1.com

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен став чемпіоном світу у перегонах Формули-1.

У неділю, 9 жовтня, нідерландський гонщик виграв дощове Гран-прі Японії, завдяки чому гарантував собі другий у кар'єрі чемпіонський титул.

Він зрівнявся за кількістю титулів із Фернандо Алонсо, Мікою Хаккіненом, Емерсоном Фіттіпальді, Гремом Хіллом, Джимом Кларком та Альберто Аскарі.

Макс Ферстаппен уперше в кар'єрі виграв титул минулого сезону, випередивши легендарного пілота Хемілтона на вісім очок. Для "Ред Булла" це чемпіонство стало першим із 2013 року. Хемілтон перервав серію з чотирьох титулів поспіль. Ферстаппен став 11-м пілотом, який завоював два титули поспіль.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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