Міжнародний союз біатлоністів не розглядає питання про допуск російських та білоруських спортсменів

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) не має наміру розглядати питання про допуск російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях.

"Ми, звичайно, бачили нещодавнє комюніке МОК. Що стосується ситуації за участю російських і білоруських спортсменів, то конгрес IBU у вересні минулого року прийняв дуже чітке рішення не допускати будь-яких російських, білоруських спортсменів або офіційних осіб до наших міжнародних змагань до наших змагань. доти, доки не зміняться обставини.

Ці заходи було вжито для захисту цілісності змагань та безпеки наших спортсменів. Звичайно, в довгостроковій перспективі IBU відкрито для діалогу про те, як реінтегрувати російських та білоруських спортсменів у наші змагання, але, враховуючи поточну ситуацію в Україні, причини, що призвели до рішення конгресу, все ще дійсні, і ще не настав час переглядати це рішення"., – повідомляє прес-служба IBU.