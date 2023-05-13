Європейський боксерський союз залишив у силі санкції проти росіян та білорусів
В організації не стали повертати спортсменів із двох країн.
Європейський боксерський союз (EBU) залишив у силі усунення спортсменів із Росії та Білорусі від міжнародних змагань, інформує
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"Європейський боксерський союз (EBU), як міжнародний спортивний інститут розвитку професійного боксу в Європі, залишив у силі усунення російських та білоруських боксерів, суддів та федерацій.
Нагадаю, що з перших днів повномасштабного вторгнення EBU оголосив чітку та тверду позицію: поки йде війна в Україні, російські та білоруські атлети, а також офіційні особи не мають права брати участь у міжнародних змаганнях під егідою EBU, а саме у поєдинках за звання чемпіона Європи, а також не мають права бути у європейському рейтингу.
Ми вдячні кожному представнику великої родини EBU, кожній європейській федерації".