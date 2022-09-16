Міжнародний союз біатлоністів продовжила дискваліфікацію Росії та Білорусі в організації

Спортсмени із цих країн не зможуть виступати на турнірах, інформує ZN.ua.

Міжнародний союз біатлоністів продовжила дискваліфікацію Росії та Білорусі в організації
Рішення було ухвалено на засіданні конгресу організації
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Конгрес Міжнародного союза біатлоністів (IBU) продовжив дискваліфікацію Росії та Білорусі в організації.

Підтверджено рішення Виконавчого комітету від 1 березня 2022 року про заборону росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях до подальшого оповіщення.

Це підтримали 39 представників Конгресу, 2 висловилися проти, 5 утрималися.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.

У березні виконком Міжнародного союза біатлоністів (IBU) одноголосно ухвалив рішення про зупинення діяльності національних федерацій Білорусі та Росії.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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