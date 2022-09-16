Міжнародний союз біатлоністів продовжила дискваліфікацію Росії та Білорусі в організації
Спортсмени із цих країн не зможуть виступати на турнірах, інформує
Конгрес Міжнародного союза біатлоністів (IBU) продовжив дискваліфікацію Росії та Білорусі в організації.
Підтверджено рішення Виконавчого комітету від 1 березня 2022 року про заборону росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях до подальшого оповіщення.
Це підтримали 39 представників Конгресу, 2 висловилися проти, 5 утрималися.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.
У березні виконком Міжнародного союза біатлоністів (IBU) одноголосно ухвалив рішення про зупинення діяльності національних федерацій Білорусі та Росії.