Команда Формули-1 організувала аукціон для підтримки українців

В "Астон Мартін" вирішили зібрати гроші для України.

Команда Формули-1 організувала аукціон для підтримки українців
"Астон Мартін" передасть гроші в UNICEF Україна
© Aston Martin F1 Team

Команда Формули-1 "Астон Мартін" організувала благодійний аукціон, щоб підтримати українців, які постраждали від повномасштабного військового вторгнення Росії.

Слоти аукціону розміщені на офіційному сайті команди.

Серед предметів є гоночний костюм та рукавички чотириразового чемпіона Ф-1 Себастьяна Феттеля, а також схема боліда та його частини.

Продаж пам'ятних речей триватиме до 16 грудня. Всі гроші будуть направлені до UNICEF Україна для підтримки дітей та сімей, які постраждали від війни.


Данило Слесь, ZN.ua





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