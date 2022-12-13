Команда Формули-1 організувала аукціон для підтримки українців

Команда Формули-1 "Астон Мартін" організувала благодійний аукціон, щоб підтримати українців, які постраждали від повномасштабного військового вторгнення Росії.

Слоти аукціону розміщені на офіційному сайті команди.

Серед предметів є гоночний костюм та рукавички чотириразового чемпіона Ф-1 Себастьяна Феттеля, а також схема боліда та його частини.

Продаж пам'ятних речей триватиме до 16 грудня. Всі гроші будуть направлені до UNICEF Україна для підтримки дітей та сімей, які постраждали від війни.