Футболіст збірної України купив рукавички Усика на аукціоні для допомоги ЗСУ

За ці гроші вдалося купити дві машини.

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін купив рукавички чемпіона світу з боксу Олександра Усика на аукціоні, який організував футболіст Роман Зозуля, інформує ZN.ua.

Футболіст збірної України купив рукавички Усика на аукціоні для допомоги ЗСУ
© Real Madrid

Як повідомив Зозуля у Facebook, на ці гроші вдалося купити транспорт для ЗСУ:

"Нещодавно разом із Асоціацією українців Алкали провели аукціон, у якому головним лотом були боксерські рукавички Олександра Усика. Виявилося, що Андрій Лунін давній фанат Олександра, тому його ставка стала найвищою.

На отримані кошти нам вдалося придбати дві автівки нашим чемпіонам на Бахмутський напрямок. Дякую всім, хто організував аукціон та брав у ньому участь. Усі ми вболівальники однієї команди та працюємо на її перемогу".


Данило Слесь, ZN.ua





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