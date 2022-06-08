В Швейцарии начался суд над экс-президентом ФИФА Блаттером и бывшим главой УЕФА Платини

Оба экс-чиновника обвиняются по целому ряду пунктов.

В Швейцарии начался суд над экс-президентом ФИФА Блаттером и бывшим главой УЕФА Платини
Блаттер и Платини узнают вердикт суда уже в июле
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В Швейцарии начался судебный процесс над бывшим президентом ФИФА Зеппом Блаттером и экс-главой УЕФА Мишелем Платини, сообщает BBC.

Бывшие руководители мирового футбола обвиняются в мошенничестве, растрате средств, подделке документов и злоупотреблении служебным положением.

Разбирательство продлится до 22 июня, а уже 8 июля суд вынесет приговор. Обоим экс-чиновникам грозит срок до пяти лет и штраф.

"Я абсолютно во всем уверен, светит солнце и у меня хорошее настроение. Я знаю, что не сделал ничего противозаконного. Футбол был моей жизнью. 45 лет с ФИФА. Футбол - моя жизнь", - сказал Блаттер перед началом суда.

Платини также отметил, что ждет победы в суде, чтобы избавиться от "диких обвинений и клеветы".

Блаттер и Платини возглавляли руководящие органы футбола до 2015 года, после чего ушли в отставку на фоне коррупционного скандала. В конце 2019 года ФИФА подала иски против обоих, обвиняя в незаконном выделении Блаттером для Платини из фондов ФИФА двух миллионов швейцарских франков.


Данил Слесь, ZN.ua





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