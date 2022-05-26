Не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках – президент УЕФА
РоSSийские футбольные команды забанены в еврокубках.
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, что не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках.
"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить, что разразится война. И когда это началось, мы все думали, что это продлится пару недель. И поэтому сейчас очень сложно предположить, что будет дальше. Я не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках. И мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах", - приводит слова Чеферина
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
После этого УЕФА исключил роSSийские клубы из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
2 мая УЕФА принял решение об отстранении роSSийских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. РоSSийские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.