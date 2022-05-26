Не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках – президент УЕФА

РоSSийские футбольные команды забанены в еврокубках.

Не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках – президент УЕФА
Президентом УЕФА является словенец
© uefa.com

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, что не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках.

"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить, что разразится война. И когда это началось, мы все думали, что это продлится пару недель. И поэтому сейчас очень сложно предположить, что будет дальше. Я не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках. И мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах", - приводит слова Чеферина Sky Sport.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого УЕФА исключил роSSийские клубы из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении роSSийских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. РоSSийские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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