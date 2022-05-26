Не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках – президент УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, что не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках.

"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить, что разразится война. И когда это началось, мы все думали, что это продлится пару недель. И поэтому сейчас очень сложно предположить, что будет дальше. Я не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках. И мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах", - приводит слова Чеферина Sky Sport .

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого УЕФА исключил роSSийские клубы из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.