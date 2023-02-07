"Російська армія вбиває спортсменів": Усик записав звернення до президента МОК Баха

Український боксер нагадав про злочини росіян.

Усик звернувся до Баха
© Boxingscene

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик записав відеозвернення до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха щодо можливого повернення спортсменів з Росії та Білорусі у світовий спорт.

"Пан Бах, хочу звернутися саме до вас. Я український спортсмен, олімпійський чемпіон 2012 року з боксу, чинний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.

Ви хочете дозволити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях. Російська армія прийшла на нашу землю, вбиває мирне населення, вбиває спортсменів та тренерів, руйнує спортивні майданчики та зали.

Нагороди, які завойовуватимуть російські спортсмени на міжнародних змаганнях, це будуть нагороди крові, смерті та сліз. Вам я хочу побажати мирного неба, здоров'я та радості", – сказав Усик.

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Публікація від Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.


Данило Слесь, ZN.ua





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