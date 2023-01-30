"Росіяни – олімпійські чемпіони зі злочинів": Володимир Кличко записав звернення до президента МОК

Колишній чемпіон світу з боксу нагадав про цінності олімпійського руху, інформує ZN.ua.

Володимир Кличко запропонував президенту МОК ретельно обміркувати своє рішення
© Boxingscene

Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко записав звернення до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха щодо можливого повернення росіян та білорусів у світовий спорт.

"Шановний Томас Бах, ви президент МОК. Ви є представником всесвітніх цінностей толерантності та миру. Ви пропонуєте знову дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх у Парижі.

Я вам кажу, що сьогодні росіяни – олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. У них золота медаль за депортацію дітей і зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни.

Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух. Країна, яка порушує основні принципи міжнародного права, не може бути легітимована міжнародним спортивним органом. Не робіть цієї монументальної помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас розсудить. Успіхів у прийнятті рішення", – сказав Кличко у зверненні, яке опублікував у Twitter.

Сьогодні Russians має золоті бризки у війні crimes, deportation of children and rape of women. Ви не можете почати свій @Olympics emblem на ці крими до Thomas Bach. @iocmedia #RoadToParis2024 #StopTheWar pic.twitter.com/v9ohDb13xe

— Klitschko (@Klitschko) January 30, 2023

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.


Данило Слесь, ZN.ua





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