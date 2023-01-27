Європейські олімпійські комітети підтримали позицію МОК щодо повернення росіян та білорусів

Європейські олімпійські комітети (ЄОК) підтримали позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо можливого повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні старти.

"Що стосується майбутньої участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, ЄОК цінує важливість усунення бар'єрів для того, щоб спорт виступав як сила, що об'єднує. Особливо це стосується Європи, яка об'єднує різних людей різних націй.

ЄОК не вважає, що спортсменам слід забороняти брати участь у змаганнях виключно на підставі того, який у них паспорт. ЄОК переглянув поточний статус участі Росії та Білорусі на засіданні Виконавчого комітету від 21 січня та продовжить свої зусилля щодо вивчення можливих рішень відповідно до консультацій, проведених МОК”, - йдеться у заяві.