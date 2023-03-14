"З нами Бог": Ломаченко опублікував у Instagram звернення митрополита УПЦ МП

Український ексчемпіон світу з боксу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) опублікував новий пост у Instagram, присвячений питанню УПЦ МП.

Спортсмен розмістив на своїй сторінці в соцмережі звернення митрополита Антонія Паканича, який розповідає про "рейдерство" з боку уряду України та притиски УПЦ Московського патріархату, а також закликає не виселяти представників проросійської церкви з Києво-Печерської лаври.

"С нами Бог! Да будет мир!", – підписав публікацію боксер.

Варто зазначити, що з кінця січня сторінка Ломаченка в Instagram стала недоступною для користувачів з України.

Нагадаємо, Василь Ломаченко раніше неодноразово публікував у Instagram пости, присвячені підтримці УПЦ МП та критиці дій керівництва України щодо церкви, яка тісно пов'язана з Росією.