"З нами Бог": Ломаченко опублікував у Instagram звернення митрополита УПЦ МП
Український боксер продовжує підтримувати позиції проросійських представників церкви, інформує
Український ексчемпіон світу з боксу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) опублікував новий пост у Instagram, присвячений питанню УПЦ МП.
Спортсмен розмістив на своїй сторінці в соцмережі
"С нами Бог! Да будет мир!", – підписав публікацію боксер.
Варто зазначити, що з кінця січня сторінка Ломаченка в Instagram стала недоступною для користувачів з України.
Нагадаємо, Василь Ломаченко раніше неодноразово публікував у Instagram пости, присвячені підтримці УПЦ МП та критиці дій керівництва України щодо церкви, яка тісно пов'язана з Росією.