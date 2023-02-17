Суд усунув президента УАФ Павелка, рішення набуде чинності у разі відхилення апеляції

Функціонер продовжить керувати організацією.

Суд усунув президента УАФ Павелка, рішення набуде чинності у разі відхилення апеляції
Павелко є фігурантом справи про корупцію
© УАФ

Печерський суд розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення усунути президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка на один місяць, але функціонер продовжить виконувати свої обов'язки.

УАФ повідомила про те, що на це рішення подано апеляцію. Усунення набуде чинності лише в тому випадку, якщо вона буде відхилена.

"Андрій Павелко продовжує виконувати обов'язки президента УАФ до набрання відповідного рішення суду законною силою. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора.

Таким чином, до закінчення апеляційного розгляду такої справи Андрій Павелко уповноважений виконувати свої обов’язки на посаді президента УАФ.

Оскарження ж сьогоднішньої ухвали Печерського суду вже направлено до апеляційної судової інстанції. Також розпочато роботу з підготовки позовних заяв до Європейського суду з прав людини.

Зазначене рішення Печерського суду не матиме жодних правових наслідків для діяльності Української асоціації футболу, а тому очевидно, що спрямоване воно виключно на дискредитацію керівництва асоціації та українського футболу загалом, зокрема й в очах міжнародної футбольної спільноти напередодні виборів членів Виконкому УЄФА.

Це рішення абсолютно необґрунтоване та грубо суперечить Статутам УЄФА та ФІФА, які безапеляційно забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій”, – сказано у заяві УАФ.


Данило Слесь, ZN.ua





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