Тимощук оскаржить рішення про позбавлення його всіх титулів у спортивному суді у Швейцарії

Колишній футболіст збірної України подав апеляцію із Росії, інформує ZN.ua.

Тимощук оскаржить рішення про позбавлення його всіх титулів у спортивному суді у Швейцарії
Тимощук працює у пітерському "Зеніті"
© УАФ

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який продовжує працювати в російському "Зеніті", судитиметься з УАФ, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Український зрадник вже звернувся з позовом до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

43-річний Анатолій Тимощук є рекордсменом збірної України – на його рахунку 144 матчі та 4 голи. У структурі "Зеніту" він працює із 2017 року. Після початку війни ексфутболіст не залишив пітерський клуб і не підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами.

У березні минулого року Українська асоціація футболу офіційно позбавила його ліцензії Pro, виданої Центром ліцензування УАФ, усіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату, Кубку та Суперкубку України.

Крім того, Тимощука було виключено з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ. Також йому було довічно заборонено займатись футбольною діяльністю на території України.

Адміністрація УАФ звернулася до органів державної влади з проханням про позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Після того Тимощук намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ у своїй справі, проте Апеляційний комітет УАФ розглянув скаргу ексфутболіста і відповів відмовою у повному обсязі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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