Тимощук отримав паспорт європейської країни – ЗМІ

Зрадник України оформив собі громадянство.

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук отримав громадянство Румунії, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital" із посиланням на інформацію ТСН, інформує ZN.ua.

За інформацією джерела, при отриманні паспорта Тимощук заявив, що його бабуся народилася 1929 року в Чернівцях – на той момент місто було у складі Румунії.

Журналісти поспілкувалися з колишньою дружиною футболіста, його сусідами – всі заявили, що Анатолій не має бабусі-румунки.

44-річний Анатолій Тимощук є рекордсменом збірної України – на його рахунку 144 матчі та 4 голи. У структурі "Зеніту" він працює із 2017 року. Після початку війни ексфутболіст не залишив пітерський клуб і не підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами.

У березні минулого року Українська асоціація футболу офіційно позбавила його ліцензії Pro, виданої Центром ліцензування УАФ, усіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату, Кубку та Суперкубку України.

Крім того, Тимощука було виключено з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ. Також йому було довічно заборонено займатись футбольною діяльністю на території України.

Адміністрація УАФ звернулася до органів державної влади з проханням про позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Після того Тимощук намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ у своїй справі, проте Апеляційний комітет УАФ розглянув скаргу ексфутболіста і відповів відмовою у повному обсязі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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