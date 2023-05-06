Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 25-го туру, відео голів (оновлюється)

В елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу триває весняна частина сезону.

7 та 8 травня пройдуть матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги, інформує ZN.ua.

Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 25-го туру, відео голів (оновлюється)
"Шахтар" зіграє проти "Олександрії"
© УПЛ

"Шахтар" зустрінеться з "Олександрією", "Дніпро-1" вирушить до Одеси до "Чорноморця", а "Динамо" протистоятиме "Кривбасу".

Розклад та результати всіх матчів туру

Неділя, 7 травня

13:00. Одеса, стадіон "Чорноморець"

"Чорноморець" – "Дніпро-1"

13:00. Ужгород, стадіон "Авангард"

"Металіст" – ФК "Львів"

15:00. Олександрія, стадіон "Ніка"

"Олександрія" – "Шахтар"

Понеділок, 8 травня

13:00. Кривий Ріг, стадіон "Гірник"

"Кривбас" – "Динамо"

14.00. Минай, "Минай Арена"

"Минай" – "Ворскла"

15:00. Львів, "Арена Львів"

"Рух" – "Інгулець"

15:00. Рівне, "Авангард"

"Верес" – "Колос"

17:00. Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського

"Зоря" – "Металіст 1925"

Нагадаємо, всі матчі у зв'язку з військовим становищем проходять за порожніх трибун. У разі оголошення повітряної тривоги гра припиняється до відбою.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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