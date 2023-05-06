Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 25-го туру, відео голів (оновлюється)
В елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу триває весняна частина сезону.
7 та 8 травня пройдуть матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги, інформує
"Шахтар" зустрінеться з "Олександрією", "Дніпро-1" вирушить до Одеси до "Чорноморця", а "Динамо" протистоятиме "Кривбасу".
Розклад та результати всіх матчів туру
Неділя, 7 травня
13:00. Одеса, стадіон "Чорноморець"
"Чорноморець" – "Дніпро-1"
13:00. Ужгород, стадіон "Авангард"
"Металіст" – ФК "Львів"
15:00. Олександрія, стадіон "Ніка"
"Олександрія" – "Шахтар"
Понеділок, 8 травня
13:00. Кривий Ріг, стадіон "Гірник"
"Кривбас" – "Динамо"
14.00. Минай, "Минай Арена"
"Минай" – "Ворскла"
15:00. Львів, "Арена Львів"
"Рух" – "Інгулець"
15:00. Рівне, "Авангард"
"Верес" – "Колос"
17:00. Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського
"Зоря" – "Металіст 1925"
Нагадаємо, всі матчі у зв'язку з військовим становищем проходять за порожніх трибун. У разі оголошення повітряної тривоги гра припиняється до відбою.