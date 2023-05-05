"Чекаю на рішення клубу": Мессі вперше прокоментував свій конфлікт з ПСЖ

Аргентинець прояснив ситуацію.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі прокоментував ситуацію зі своїм відстороненням від роботи з командою, інформує ZN.ua .

Мессі був усунений від тренувань із командою © PSG

"Я думав, що у нас, як завжди, буде вихідний після гри. Ця поїздка була організована, і я не міг її скасувати. Я вже скасовував її раніше. Я прошу вибачення у своїх одноклубників і чекаю на рішення і того, що клуб хоче зі мною зробити", - написав Мессі в Instagram.

Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном. У ЗМІ з'являлася інформація про бажання "Барси" повернути легенду.

3 травня стало відомо про те, що керівництво парижан прийняло рішення відсторонити 35-річного футболіста від тренувань за поїздку до Саудівської Аравії після програного матчу з "Лор'яном" (1:3), не погоджену з тренером Крістофом Галтьє та футбольним радником Луїшем Кампушем.

Нинішнього сезону Мессі провів 37 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На рахунку аргентинця — 20 голів та 19 результативних передач.