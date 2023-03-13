Суд продовжив усунення Павелка з посади президента УАФ

Усунення функціонера продовжено.

Суд продовжив усунення Павелка з посади президента УАФ
Павелко очолює УАФ у 2015 році
© УАФ

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження терміну усунення Андрія Павелка з посади президента УАФ.

Повідомляється, що усунення продовжено на 2 місяці – до 13 травня. Ця ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена протягом 5 днів.

В УАФ оперативно відреагували на цю інформацію:

"Інформація про усунення з посади президента УАФ Андрія Павелка не відповідає дійсності. Рішення суду, яким вперше було частково задоволене клопотання прокурорів про тимчасове усунення Андрія Павелка, не набуло законної сили. Оскільки суддя встановив особливий порядок його виконання – рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції, тому зараз таке рішення не набуло чинності.

Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Записоцький, оскаржили попередні рішення суду та сьогодні продовжують виконувати свої посадові обов'язки. Апеляційний розгляд триває. Водночас прокурор взагалі не міг ініціювати продовження усунення, оскільки попереднє рішення не набуло чинності, а термін усунення навіть не розпочинався. Тобто фактично не було чого продовжувати", - сказано в заяві УАФ.

Нагадаємо, чинний президент УАФ Андрій Павелко та генсек організації Юрій Записоцький є фігурантами справи про корупцію. Обох засудили до двох місяців тюремного ув'язнення, після чого за них було внесено дві застави на суму майже 20 мільйонів гривень.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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