Міжнародна федерація каное скасувала усунення росіян та білорусів

Спортсмени із двох країн зможуть повернутися під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація каное (ICF) вирішила повернути спортсменів із Росії та Білорусі на турніри під своєю егідою у нейтральному статусі, інформує ZN.ua .

Про це повідомив офіційний сайт ICF .

В організації поінформували про те, що "буде створена незалежна комісія для розгляду всіх заявок спортсменів із Росії та Білорусі, які хочуть виступити як нейтральні спортсмени". Також комісія повинна буде "встановити правила та положення, які необхідні для розгляду відповідності спортсмена до вимог".

При цьому ICF збереже заборону допуску офіційних осіб з обох країн. Вони не зможуть бути присутніми на турнірах під егідою федерації.