Міжнародна федерація хокею продовжила усунення Росії та Білорусі на наступний сезон
Організація не бачить причин скасовувати санкції.
Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення продовжити усунення збірних та клубів із Росії та Білорусі на сезон-2023/24.
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"На регулярному засіданні Ради IIHF було розглянуто ризики для безпеки у зв'язку з відновленням участі збірних та клубів Росії та Білорусі у змаганнях IIHF.
Рада IIHF після ретельного аналізу дійшла висновку, що повертати команди з РФ та Білорусі на змагання не буде безпечним кроком зараз і наступного сезону-2023/24", – сказано в заяві.
Збірні обох країн пропустять чемпіонат світу з хокею, який проходитиме з 23 квітня до 5 травня.
Нагадаємо, 28 лютого минулого року Рада IIHF усунула всі клуби та збірні Росії та Білорусі у зв'язку з початком повномасштабного військового вторгнення в Україну.