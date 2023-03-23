Міжнародна федерація хокею продовжила усунення Росії та Білорусі на наступний сезон

Організація не бачить причин скасовувати санкції.

Міжнародна федерація хокею продовжила усунення Росії та Білорусі на наступний сезон
У IIHF вирішили не ризикувати з поверненням росіян та білорусів
© IIHF

Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення продовжити усунення збірних та клубів із Росії та Білорусі на сезон-2023/24.

Про це повідомила пресслужба організації.

"На регулярному засіданні Ради IIHF було розглянуто ризики для безпеки у зв'язку з відновленням участі збірних та клубів Росії та Білорусі у змаганнях IIHF.

Рада IIHF після ретельного аналізу дійшла висновку, що повертати команди з РФ та Білорусі на змагання не буде безпечним кроком зараз і наступного сезону-2023/24", – сказано в заяві.

Збірні обох країн пропустять чемпіонат світу з хокею, який проходитиме з 23 квітня до 5 травня.

Нагадаємо, 28 лютого минулого року Рада IIHF усунула всі клуби та збірні Росії та Білорусі у зв'язку з початком повномасштабного військового вторгнення в Україну.


Данило Слесь, ZN.ua





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