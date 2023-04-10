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2023-04-10
Український баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБА
Українець допоміг своїй команді здобути перемогу.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч за "Шарлотт" у НБА, інформує
Михайлюк проводить результативну кінцівку регулярного сезону© ФБУ
Команда українця зустрічалася з "Клівлендом" та здобула перемогу з рахунком 106:95.
Михайлюк провів на майданчику 35 хвилин, за які набрав 16 очок, а також зробив 7 підбирань та 6 передач.
Smooth finger roll from Svi ??— Charlotte Hornets (@hornets)
@Sviat_10| @HornetsOnBally pic.twitter.com/kOqiLmHyZH April 9, 2023
У поточному сезоні українець у середньому набирає 10,6 очка, а також робить 2,4 підбирання та 2,7 передачі за гру. Він провів шостий поспіль матч за "Шарлотт", у якому набрав 15+ очок.
Нагадаємо, Святослав Михайлюк перейшов до "Шарлотт" в результаті двох обмінів з "Нью-Йорк Нікс".
Данило Слесь, ZN.ua