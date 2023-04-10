Український баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБА

Українець допоміг своїй команді здобути перемогу.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч за "Шарлотт" у НБА , інформує ZN.ua .

Михайлюк проводить результативну кінцівку регулярного сезону © ФБУ

Команда українця зустрічалася з "Клівлендом" та здобула перемогу з рахунком 106:95.

Михайлюк провів на майданчику 35 хвилин, за які набрав 16 очок, а також зробив 7 підбирань та 6 передач.

У поточному сезоні українець у середньому набирає 10,6 очка, а також робить 2,4 підбирання та 2,7 передачі за гру. Він провів шостий поспіль матч за "Шарлотт", у якому набрав 15+ очок.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк перейшов до "Шарлотт" в результаті двох обмінів з "Нью-Йорк Нікс".