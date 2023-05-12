Павелко не відсторонений від посади голови УАФ, і не був – адвокат

У медіа активно поширюється повідомлення про нібито відсторонення керівника УАФ Андрія Павелка від займаної посади. Однак, такого відсторонення не було, заявив адвокат Денис Бугай, інформує ZN.ua .

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"Ми вже коментували цю обставину. Але комусь дуже хочеться видавати бажана за дійсне. Тому ще раз. У нас була ухвала Печерського суду. Нею частково суддя задовольнив клопотання прокурорів і постановив "відсторонити" від займаної посади, але за умов, що це рішення набуде законної сили у разі відсутності його апеляційного оскарження. Оскарження є, апеляційний розгляд триває. Відсторонення не відбулося, бо ж саме це рішення так і не вступило в законну силу", - пояснив Бугай.

За його словами, тепер прокурори періодично звертаються до суду з клопотаннями продовження термінів відсторонення, якого немає.

"Судді виключно формально продовжують ці терміни. Але як можна продовжувати те, що не набрало юридичної сили? Тому ми оскаржуємо кожне таке "продовження" також в апеляційній інстанції. Підкреслюю, юридично і фактично такий запобіжний захід як відсторонення від займаної посади керівника УАФ не відбувся", - наголосив адвокат.