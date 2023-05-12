Павелко не відсторонений від посади голови УАФ, і не був – адвокат
У медіа активно поширюється повідомлення про нібито відсторонення керівника УАФ Андрія Павелка від займаної посади. Однак, такого відсторонення не було, заявив адвокат Денис Бугай, інформує
"Ми вже коментували цю обставину. Але комусь дуже хочеться видавати бажана за дійсне. Тому ще раз. У нас була ухвала Печерського суду. Нею частково суддя задовольнив клопотання прокурорів і постановив "відсторонити" від займаної посади, але за умов, що це рішення набуде законної сили у разі відсутності його апеляційного оскарження. Оскарження є, апеляційний розгляд триває. Відсторонення не відбулося, бо ж саме це рішення так і не вступило в законну силу", - пояснив Бугай.
За його словами, тепер прокурори періодично звертаються до суду з клопотаннями продовження термінів відсторонення, якого немає.
"Судді виключно формально продовжують ці терміни. Але як можна продовжувати те, що не набрало юридичної сили? Тому ми оскаржуємо кожне таке "продовження" також в апеляційній інстанції. Підкреслюю, юридично і фактично такий запобіжний захід як відсторонення від займаної посади керівника УАФ не відбувся", - наголосив адвокат.