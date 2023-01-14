Петраков офіційно пішов з посади головного тренера збірної України

Олександр Петраков залишив посаду головного тренера збірної України з футболу.

Про припинення співпраці повідомила прес-служба УАФ.

"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним.

Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас. Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!", – сказав Петраков після своєї відставки.

Тренер очолював команду з листопада 2021 року. Під керівництвом 65-річного спеціаліста збірна України провела 15 матчів, у яких здобула 6 перемог за 7 нічиїх та 2 поразки. При цьому команда не змогла пробитися на ЧС-2022.

За інформацією низки ЗМІ, наступним головним тренером збірної може стати Сергій Ребров, який поки що залишається працювати в клубі "Аль-Айн" з чемпіонату ОАЕ.

Наступний офіційний матч національна команда проведе 26 березня у відборі на Євро-2022 проти Англії.