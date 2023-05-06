Кубок України з футболу має повернутися у наступному сезоні - Павелко

Турнір хочуть повернути вже найближчим часом.

Президент УАФ Андрій Павелко заявив про те, що наступного сезону планується провести розіграш Кубка України, інформує ZN.ua.

Кубок України з футболу має повернутися у наступному сезоні - Павелко
Турнір планують відновити
© УАФ

"Так, це головне завдання для розробників календаря. Для того, щоб команди УПЛ та ПФЛ вже приймали рішення щодо наступного чемпіонату та матчів з умовою обов'язкового проведення Кубка України. Самі клуби дуже просили, щоб цьогорічний Кубок був необов'язковим. Ми розуміємо їхні потреби та ризики, були на їхньому боці", – сказав Павелко.

Нагадаємо, розіграш Кубка України сезону 2021/2022 був перерваний на стадії чвертьфіналів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а в сезоні 2022/2023 клуби вирішили відмовитися від проведення турніру.

Останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке навесні 2021 року у Тернополі обіграло у фіналі луганську "Зорю" (2:1).


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український футболіст забив найкрасивіший гол тижня у СШАУкраїнський футболіст забив найкрасивіший гол тижня у США
Українська тенісистка обіграла росіянку на турнірі в ІспаніїУкраїнська тенісистка обіграла росіянку на турнірі в Іспанії
У заявці росіян на чемпіонат світу з дзюдо присутні військовослужбовці РФУ заявці росіян на чемпіонат світу з дзюдо присутні військовослужбовці РФ
Україна зробила недостатньо для збереження бану російських спортсменів – БеленюкУкраїна зробила недостатньо для збереження бану російських спортсменів – Беленюк
Мессі влітку піде з ПСЖ у статусі вільного агента – ЗМІМессі влітку піде з ПСЖ у статусі вільного агента – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Збірна України з керлінгу вперше в історії підвищилася у класі на чемпіонаті ЄвропиЗбірна України з керлінгу вперше в історії підвищилася у класі на чемпіонаті Європи
Запорізький "Мотор" 11-й раз поспіль став чемпіоном України з гандболуЗапорізький "Мотор" 11-й раз поспіль став чемпіоном України з гандболу
Футболіст збірної України купив рукавички Усика на аукціоні для допомоги ЗСУФутболіст збірної України купив рукавички Усика на аукціоні для допомоги ЗСУ
Збірна України з баскетболу отримала суперників у пре-кваліфікації Олімпіади-2024Збірна України з баскетболу отримала суперників у пре-кваліфікації Олімпіади-2024
"Перемогли російські рублі": збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу за участю росіян та білорусів"Перемогли російські рублі": збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу за участю росіян та білорусів
Збірна України закинула 14 шайб Нідерландам на чемпіонаті світу з хокеюЗбірна України закинула 14 шайб Нідерландам на чемпіонаті світу з хокею
Збірна України з футболу проведе історичний товариський матч із НімеччиноюЗбірна України з футболу проведе історичний товариський матч із Німеччиною
У боях на Донбасі загинув багаторазовий чемпіон України з веслуванняУ боях на Донбасі загинув багаторазовий чемпіон України з веслування
"Хочу, щоб дали допрацювати": Ребров не готовий підтвердити можливе призначення у збірну України"Хочу, щоб дали допрацювати": Ребров не готовий підтвердити можливе призначення у збірну України
Перший домашній матч відбору футбольного Євро-2024 збірна України проведе у СловаччиніПерший домашній матч відбору футбольного Євро-2024 збірна України проведе у Словаччині
Последние новости
Подгружаем последние новости