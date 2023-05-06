Кубок України з футболу має повернутися у наступному сезоні - Павелко

Турнір хочуть повернути вже найближчим часом.

Президент УАФ Андрій Павелко заявив про те, що наступного сезону планується провести розіграш Кубка України, інформує ZN.ua .

Турнір планують відновити © УАФ

"Так, це головне завдання для розробників календаря. Для того, щоб команди УПЛ та ПФЛ вже приймали рішення щодо наступного чемпіонату та матчів з умовою обов'язкового проведення Кубка України. Самі клуби дуже просили, щоб цьогорічний Кубок був необов'язковим. Ми розуміємо їхні потреби та ризики, були на їхньому боці", – сказав Павелко.

Нагадаємо, розіграш Кубка України сезону 2021/2022 був перерваний на стадії чвертьфіналів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а в сезоні 2022/2023 клуби вирішили відмовитися від проведення турніру.

Останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке навесні 2021 року у Тернополі обіграло у фіналі луганську "Зорю" (2:1).