Кубок України з футболу має повернутися у наступному сезоні - Павелко
Турнір хочуть повернути вже найближчим часом.
Президент УАФ Андрій Павелко заявив про те, що наступного сезону планується провести розіграш Кубка України, інформує
"Так, це головне завдання для розробників календаря. Для того, щоб команди УПЛ та ПФЛ вже приймали рішення щодо наступного чемпіонату та матчів з умовою обов'язкового проведення Кубка України. Самі клуби дуже просили, щоб цьогорічний Кубок був необов'язковим. Ми розуміємо їхні потреби та ризики, були на їхньому боці", – сказав Павелко.
Нагадаємо, розіграш Кубка України сезону 2021/2022 був перерваний на стадії чвертьфіналів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а в сезоні 2022/2023 клуби вирішили відмовитися від проведення турніру.
Останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке навесні 2021 року у Тернополі обіграло у фіналі луганську "Зорю" (2:1).